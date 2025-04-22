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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف إبراهيم عادل من خوض لقاء أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامج ستاد المحور، عن جاهزية نجم نادي بيراميدز، إبراهيم عادل، للمشاركة في مباراة فريقه المرتقبة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.


 الفحوصات الطبية تحسم موقف اللاعب

وأوضح الغندور، نقلًا عن مصدر موثوق داخل نادي بيراميدز، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للاطمئنان على تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا. وقد أثبتت نتائج الفحوصات الطبية أن اللاعب تعافى بشكل كامل من إصابته، ليصبح مؤهلًا من الناحية الطبية للعودة إلى المباريات.

جاهزية بدنية وفنية تامة

وأكد المصدر أن إبراهيم عادل لا يعاني من أي مشكلات بدنية أو فنية في الوقت الحالي، حيث استعاد لياقته الكاملة وأصبح جاهزًا للدخول في أجواء المباريات الرسمية.

وشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأخيرة بشكل طبيعي، ما يعكس استعداده الكامل من جميع النواحي للمشاركة في لقاء أورلاندو بيراتس.


 قرار المشاركة بيد المدرب يورتشيتش

ورغم جاهزية اللاعب، أشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركة إبراهيم عادل في مواجهة أورلاندو، يعود بالكامل إلى المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، الذي سيحسم الأمر وفقًا لرؤيته الفنية وخططه التكتيكية الخاصة بالمباراة.

ويُعد إبراهيم عادل أحد العناصر الهامة في تشكيلة بيراميدز، حيث يمتلك مهارات هجومية مميزة وقدرة على صنع الفارق في المباريات الكبرى، وهو ما قد يشكل ورقة رابحة في لقاء الحسم أمام بطل جنوب أفريقيا


 

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