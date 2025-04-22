قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبل تستعد لإطلاق iPhone 17.. كل ما تريد معرفته عن الهاتف المنتظر
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-4-2025
إجراء عاجل يطبق بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات .. السبت القادم
تصاعد حصيلة الضحايا في غزة .. 48 شهيدًا خلال 24 ساعة جراء الغارات الإسرائيلية​
أفعال تمنع استجابة الدعاء.. 3 معاصي يقع فيها كثيرون
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الثلاثاء
خالد الغندور يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز
الأمم المتحدة تحذر: هايتي على شفا الانهيار وسط تصاعد عنف العصابات
خطوات وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 والتظلم عليها
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
من نام عن صلاة الفجر ولم يؤدها.. هل بال الشيطان في أذنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” عن آخر المستجدات الطبية المتعلقة بعدد من لاعبي الأهلي المصابين، والذين غابوا عن مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسام أبوعلي جاهز للمشاركة في الإياب

أكد الغندور أن المهاجم وسام أبوعلي أصبح جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الإياب، بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الذهاب. 

وأوضح أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي فضّل عدم المجازفة باللاعب ومنعه من المشاركة في الذهاب، رغم إمكانية إعطائه حقنة مسكنة تتيح له اللعب، وذلك حفاظًا على سلامته على المدى البعيد.

وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على رغبة الجهاز الفني والطبي في الحفاظ على اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لطول الموسم وتعدد البطولات، سواء على صعيد الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية.

شكوك حول لحاق الدبيس وعطية الله بالمباراة

وفيما يخص اللاعبين كريم الدبيس ويحيى عطية الله، أوضح الغندور أن موقفهما من المشاركة لم يُحسم بعد، حيث من المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية دقيقة صباح الثلاثاء، قبل بدء تدريبات الفريق الجماعية.

وأكد الغندور أن المؤشرات الحالية ترجح صعوبة لحاقهما بلقاء الإياب أمام صن داونز، في ظل استمرار معاناتهما من الإصابة، وهو ما يشكل تحديًا للجهاز الفني الذي يسعى للاستفادة من كل العناصر المتاحة في هذا اللقاء الحاسم.

بهذه التطورات، يترقب جمهور الأهلي قرارات الجهاز الفني النهائي بشأن قائمة الفريق في مباراة الإياب، وسط آمال بتأهل الفريق إلى نهائي البطولة القارية


 

الأهلي وسام أبوعلي كريم الدبيس يحيي عطية الله دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

الدكتور سعد الدين الهلالي

أول رد من سعد الدين الهلالي على تبرؤ الأزهر منه ومن فتاويه

كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز

كريم فهمي: أنا وياسمين عبد العزيز مصابين بهذا المرض

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

أسعار الدواجن

نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الصلاة

هل الصلاة متأخرا في جماعة أفضل من أدائها منفردا في وقتها؟.. الإفتاء ترد

الإفتاء

هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء

أمين الإفتاء: الغش في البيع والشراء يؤدي إلى فساد عظيم

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

فيديو

تعذيب وإعدام كلب هاسكي

فيديو صادم.. القصة الكاملة لجريمة تعذيب وقتـ ل كلب هاسكي في طنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد