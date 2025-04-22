خالد الغندور يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” عن آخر المستجدات الطبية المتعلقة بعدد من لاعبي الأهلي المصابين، والذين غابوا عن مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسام أبوعلي جاهز للمشاركة في الإياب

أكد الغندور أن المهاجم وسام أبوعلي أصبح جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الإياب، بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الذهاب.

وأوضح أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي فضّل عدم المجازفة باللاعب ومنعه من المشاركة في الذهاب، رغم إمكانية إعطائه حقنة مسكنة تتيح له اللعب، وذلك حفاظًا على سلامته على المدى البعيد.

وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على رغبة الجهاز الفني والطبي في الحفاظ على اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لطول الموسم وتعدد البطولات، سواء على صعيد الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية.

شكوك حول لحاق الدبيس وعطية الله بالمباراة

وفيما يخص اللاعبين كريم الدبيس ويحيى عطية الله، أوضح الغندور أن موقفهما من المشاركة لم يُحسم بعد، حيث من المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية دقيقة صباح الثلاثاء، قبل بدء تدريبات الفريق الجماعية.

وأكد الغندور أن المؤشرات الحالية ترجح صعوبة لحاقهما بلقاء الإياب أمام صن داونز، في ظل استمرار معاناتهما من الإصابة، وهو ما يشكل تحديًا للجهاز الفني الذي يسعى للاستفادة من كل العناصر المتاحة في هذا اللقاء الحاسم.

بهذه التطورات، يترقب جمهور الأهلي قرارات الجهاز الفني النهائي بشأن قائمة الفريق في مباراة الإياب، وسط آمال بتأهل الفريق إلى نهائي البطولة القارية



