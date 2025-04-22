وزير الخارجية اللبناني: الحكومة تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح

أشاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن بالدعم المصري للبنان، وأن لبنان يعول على مصر في دعم جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لبنان مر بالعديد من الظروف القاسية في السنوات الأخيرة، ويوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون عبئا على الدولة والاقتصاد اللبناني.



ولفت وزير الخارجية اللبناني، إلى أن لبنان يدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

وتابع : سياسة الحكومة اللبنانية حاليا تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح في يد الدولة.

