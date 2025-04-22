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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. نقطة تحول بحياة الراحل مصطفى محرم

مصطفى محرم
مصطفى محرم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة السيناريست الراحل مصطفى محرم، الذي ولد عام 1939، ورحل عن عالمنا في 22 أبريل، من العام الماضي 2021، عن عمر يناهز 81 سنة.

مشوار مصطفى محرم الفني 

مصطفى محرم، من أهم كتاب الدراما الذين تركوا إرثا فنيا مهما، وفى التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن الكاتب الراحل.

حياة مصطفى محرم

ولد السيناريست مصطفى محرم فى 6 يونيو 1939، وعمل في مقتبل حياته في قسم القراءة في شركة فيلمنتاج للإنتاج السينمائي.

اتجه مصطفى محرم لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية، منها: (ليل وقضبان، أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة).

واتجه مصطفى محرم منذ منتصف التسعينات نحو الكتابة للدراما التليفزيونية، من مسلسلاته: (لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة، زهرة وأزواجها الخمسة).

قال مصطفى محرم في أحدى اللقاءات التليفزيونية أنه ينتمى إلى المنطقة الشعبية "السيدة زينب" والتي كان لها الفضل الكبير فى تكوين شخصيته.

تعلق مصطفى محرم بالسينما منذ أن كان صغيرا، حيث كان يشاهد عديد من الأفلام من دار السينما التي كانت تواجه منزل عمته وكان يقف بالساعات في نافذة المنزل ليشاهد هذه الأفلام.

أضاف مصطفى محرم: "كنت طفل شقى جدًا ولساني طويل لأن لساني على طول فالت وكنت مدللاً رغم أنى أنا نمرة 2 فى أخوتى.. وكنت بزوغ من المدرسة والمدرسين كانوا بيتبسطوا لأنهم مبيشتغلوش".

وأشار "محرم"، إلى أنه كان يحصل على درجات عالية في مادة الإنشاء بالإضافة إلى أن مدرسي اللغة العربية كانوا يتوقعون لي مستقبلا جيد في الكتابة.

نقطة التحول فى حياة مصطفى محرم

وكشف مصطفى محرم عن نقطة التحول لدخوله عالم الفن قائلا: "كنت عاوز أهرب من التدريس عقب تخرجي فى كلية آداب إنجليزي فقدمت في وزارة الخارجية بمهنة الملحقين الدبلوماسيين.. لما نجحت فى الاختبار التحريري ولم يتبق لي إلا الاختبار الشفوي جاء لى الأستاذ صلاح أبو سيف – المخرج الكبير ورائد الواقعية فى السينما- وقال نحن نريدك معنا تركت الاختبار لأنى كنت سعيدًا جدًا وقلت أنا مش عاوز أبقا سفير والكلام ده لأنى بحب الفن والتأليف".

الكاتب مصطفى محرم، له 105 أفلام و36 مسلسلا، بالإضافة إلى السهرات التليفزيونية و20 فيلماً وثائقياً إلى جانب 40 كتاباً عن الثقافة السينمائية.

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