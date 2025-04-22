وزير الأوقاف: نقدم للوطن جيل جديد من الدعاة إلى الله

أكد اسامة الأزهري وزير الاوقاف ، أن وزارة الاوقاف تتشرف أن تقدم اليوم للوطن والإنسانية جيل جديد من الدعاة إلى الله على بصيرة وبذلت في تكوينهم وإعدادهم جهود مضنية وصادقة .



وقال أسامة الأزهري خلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، :"نشهد نقلة نوعية من العطاء والجهد ووجه الرئيس السيسي بإلحاق الأئمة بدورة تدريبية مكثفة في واحدة من كبيرات صناعة البطولة وهي الاكاديمية العسكرية المصرية".

وتابع أسامة الأزهري :" تم تقديم اعلى صور التدريب وصقل الشخصية والمهارات الصانعة للخبرة والانضباط ".

