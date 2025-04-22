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أمانة الكلمة ونشر الوعي.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمانة الكلمة ونشر الوعي.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
منار عبد العظيم

 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والذي أُقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وفي كلمته، قال الرئيس السيسي: "نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من الأئمة الذين سوف يحملون على عاتقهم أمانة الكلمة، ونشر نور الهداية، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والوعي".

برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة

وأوضح الرئيس أنه وجّه وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى صقل مهارات الأئمة علميًا وثقافيًا وسلوكيًا.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتمكين الأئمة من أن يكونوا نُبراسًا للوعي، يجيدون البيان وبراعة الإقناع، بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعال مع المجتمع.

تخريج 550 إمامًا بعد 24 أسبوعًا من التدريب

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدورة استمرت لمدة 24 أسبوعًا وشملت 550 إمامًا، مشيرًا إلى أن التدريب استهدف تعزيز قدرات الأئمة فكريًا وسلوكيًا، ومكّنهم من التصدي للفكر المتطرف، وترسيخ الوعي بقضايا العصر والتحديات الراهنة.

فعاليات الحفل: أفلام وثائقية وبحث جماعي وإنشاد ديني

وتضمنت فعاليات الحفل عرضًا لفيلم وثائقي بعنوان "تقرير نجاح الدورة"، تلاه عرض بحث جماعي أعده الدارسون بعنوان: "موسوعية العالم والداعية وأثر ذلك على أداء مهامه.. الإمام جلال الدين السيوطي نموذجًا".

كما تم إعلان نتيجة الدورة، وأداء قسم الولاء للأئمة الخريجين – وهو قسم مستحدث – ألقاه عليهم الدكتور أحمد نبوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، قبل أن تشهد الفعاليات فقرة شعرية وإنشادًا دينيًا قدمه أحد الدارسين.

كلمات من قادة المؤسسات: إعداد جيل يجمع بين الدين والمعرفة الحديثة

وألقى كل من الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، كلمات أشاروا فيها إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ رؤية القيادة السياسية لإعداد جيل من الأئمة يجمع بين علوم الدين وأدوات التواصل العصري، بما يعزز من دورهم في نشر الفكر الوسطي والقيم الوطنية.

الرئيس السيسي حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

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