«أهلي 2008» يفوز على القناة بخماسية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه القناة، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الجمهورية.

افتتح سيف أحمد التسجيل للأهلي برأسية إثر ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة العاشرة، وأضاف عمر كمال الهدف الثاني برأسية أخرى ولكن من ركلة ركنية في الدقيقة 28، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 35 عن طريق بلال عطية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية مميزة من حسن شريف، وأضاف بلال بنفسه الهدف الرابع من ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى قبل أن ترتد له ويودعها في الشباك مع حلول الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أداءه الهجومي المميز وسجل هدفًا خامسًا عن طريق عبد الرحمن رامي «مانو» بتسديدة رائعة بباطن القدم، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: حسن شريف - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: سيف أحمد - عبد الرحمن رامي "مانو" - بلال عطية - عمر أبو غزالة - يوسف علاء.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك حسن محمد بدلًا من حسن شريف، ومحمد صبري شندي بدلًا من عبد الرحمن رامي "مانو"، ويوسف محمود بدلًا من مهند الشامي، وعمار محمد بدلًا من يوسف علاء، وصالح موسى بدلًا من سيف أحمد.

بهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى 64 نقطة، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في 20 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة 3 مباريات.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى القناة 5 - 1، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وفاز عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون العرب 2 - 0، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 1 - 2، وفاز على جزيرة الورد 5 - 0، وعلى مودرن سبورت 2 - 1، وعلى الجونة 8 - 1، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى وادي دجلة 5 - 1، وعلى سموحة 1 - 0، وخسر أمام إنبي 0 - 4، وفاز على لافيينا 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى القناة 5 - 0، مسجلًا 83 هدفًا مقابل 21 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

