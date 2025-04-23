أفراح باستقبال عيد القيامة بإيبارشية البلينا بحضور المحافظ .. صور

احتفلت إيبارشية البلينا بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة سوهاج، مظاهر الاحتفال.

التهنئة بعيد القيامة

وصلى نيافة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية القداس بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ومدير الأمن اللواء صبري صالح، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا ويصا الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.