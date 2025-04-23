إسلام شكري : بيراميدز اعتاد اللعب أمام الفرق الجماهيرية |فيديو

كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين في نادي بيراميدز، عن أمنيته في بلوغ فريقه السماوي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال “شكري” خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه ماركو مراد على قناة «صدى البلد»: "نتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريًا بين الأهلي وبيراميدز، والضغط سيكون كبيرًا على بيراميدز الفترة المقبلة في ظل المنافسة على الدوري والكأس ودوري الأبطال".

وتابع: "يجب خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد انسحابه أمام الزمالك ، ولاعبو بيراميدز المحليين أو المحترفين اعتادوا اللعب أمام الفرق الجماهيرية".



