بعد ارتفاعه الجنوني.. رئيس شعبة الذهب يكشف السبيل الوحيد لانخفاض الأسعار في مصر|فيديو

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، عن الحالة الوحيدة التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته مؤخرًا، قائلاً: "لو حدث على الأقل توافق بسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ستحدث تهدئة في أسعار الذهب عالميًا".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "أي اتفاق يتم التوصل إليه بين أي طرف من الأطراف المتنازعة في الحرب التجارية القائمة، سيساهم في تهدئة هذا الارتفاع".

وتابع: "حدث منذ قليل انخفاض بنحو 100 جنيه في جرام الذهب"، مشيرًا إلى أن "ماحدش يقدر يعرف إيه اللي ممكن يحصل في سوق الذهب، فالأمر مرتبط بالحرب التجارية".