بعد نجاح «شباب امرأة».. غادة عبد الرازق توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها

وجّهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة لجمهورها بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها "شباب امرأة"، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2025.

ونشرت غادة عبد الرازق صورة لها من المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: "كان شرفًا لي ولكل العاملين على العمل أن نقدم أحد أهم أعمال السينما المصرية، وأحد أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.. والحمد لله كنا جميعًا على قدر المسئولية، سواء اتفق معنا بعض الجمهور أو اختلف، فنحن نحترم كل الآراء، ولكننا استمتعنا جميعًا بهذا العمل، ونتمنى في الأعمال القادمة أن نظل على قدر المسؤولية.. بحبكم، والأهم أني بحترم جمهوري العظيم والعزيز."

مسلسل "شباب امرأة"

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة"، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ.

العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.