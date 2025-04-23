السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من مساء غد الخميس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بـ التوقيت الصيفي اعتباراً من مساء غد، الخميس.

وأوضحت الهيئة أنه عندما تكون الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها بشأن العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتدءًا من يوم الجمعة الموافق 25-4-2025 حتى يوم الخميس الموافق 30-10-2025.

وقالت الهيئة، بحسب منشور حصل “صدى البلد” على نسخة منه، إنه يتم تنفيذ الآتي:



1- عند تمام الساعة 23:00 يوم الخميس الموافق 24 أبريل يقدم التوقيت 60 دقيقة (ساعة) فتصبح الساعة 24:00 ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلًا قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت 60 دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك.

2- من هذا الوقت تقوم القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليًا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية.