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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازة رسمي.. المدارس تعلن توقف الدراسة غداً بمناسبة عيد تحرير سيناء

جولات وزير التربية والتعليم في المدارس
جولات وزير التربية والتعليم في المدارس
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توقف الدراسة غدا الخميس الموافق 24 ابريل 2025 ، مؤكدة أن غدا هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد تحرير سيناء

جدير بالذكر أنه وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، ، "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

إجازة تحرير سيناء للقطاع الخاص 

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم الخميس 24 أبريل 2025 سيكون إجازة رسمية بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتستهدف الوزارة من هذا التعديل الحفاظ على انتظام سير العمل في القطاع الخاص وضمان استفادة الجميع من هذه الإجازات.

وأشار الوزير إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العاملين في هذين اليومين، يحق لصاحب العمل ذلك، شريطة أن يحصل العامل على أجره عن هذين اليومين مضافًا إليه مثل هذا الأجر، وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، أصدرت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 7 و8 لسنة 2025، يتعلقان بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، كما شددت الوزارة على ضرورة نشر هذه الأحكام في مواقع العمل والإنتاج لضمان تنفيذها بشكل كامل.

 6 أيام إجازة خلال الأيام القليلة المقبلة

ويحصل الموظفون والطلاب على 6 أيام إجازة خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل ما يلي: 

الخميس : 24 أبريل ، إجازة عيد تحرير سيناء 

الجمعة : 25 أبريل ، إجازة أسبوعية 

السبت: 26 أبريل، إجازة أسبوعية 

الخميس: 1 مايو ، عيد العمال 

الجمعة: 2 مايو ، إجازة أسبوعية  

السبت: 3 مايو ، إجازة أسبوعية 

إجازة ابريل تحرير سيناء عيد تحرير سيناء

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