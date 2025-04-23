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6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة
6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن الإجازات المتبقية في 2025 بعد إجازة شم النسيم 2025 حيث تبدأ أولها غدا بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وسيحصل الموظفون والطلاب على 6 أيام إجازة خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل ما يلي: 

الخميس : 24 أبريل ، إجازة عيد تحرير سيناء 

الجمعة : 25 أبريل ، إجازة أسبوعية 

السبت: 26 أبريل، إجازة أسبوعية 

الخميس: 1 مايو ، عيد العمال 
الجمعة: 2 مايو ، إجازة أسبوعية  

السبت: 3 مايو ، إجازة أسبوعية 

قرارات الحكومة 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 مكرر (أ)، الصادر الأربعاء الموافق 16 يناير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإجازات المقبلة، ومنها إجازات شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال.

هل القطاع الخاص إجازة في يوم شيم النسيم؟.. مفاجأة للملايين

إجازة شم النسيم

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم".

إجازة عيد تحرير سيناء

-قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

إجازة عيد العمال

-كما أقر رئيس الوزراء رقم  1380 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو عام 2025 ميلادية إجازة رسـمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال".

هل القطاع الخاص إجازة في عيد تحرير سيناء؟

ويزيد سؤال هل القطاع الخاص إجازة في عيد تحرير سيناء؟، والذي يهتم به نحو 25مليون عامل، (نحو 24 مليون و167 ألف و395 عاملا) بحسب جهاز الإحصاء   بعد قرار الحكومة بإعلان يوم الخميس 24 أبريل إجازة رسمية للقطاع الحكومي بمناسبة 

إجازة تحرير سيناء للقطاع الخاص 

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم الخميس 24 أبريل 2025 سيكون إجازة رسمية بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتستهدف الوزارة من هذا التعديل الحفاظ على انتظام سير العمل في القطاع الخاص وضمان استفادة الجميع من هذه الإجازات.

وأشار الوزير إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العاملين في هذين اليومين، يحق لصاحب العمل ذلك، شريطة أن يحصل العامل على أجره عن هذين اليومين مضافًا إليه مثل هذا الأجر، وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، أصدرت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 7 و8 لسنة 2025، يتعلقان بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، كما شددت الوزارة على ضرورة نشر هذه الأحكام في مواقع العمل والإنتاج لضمان تنفيذها بشكل كامل.

موعد وقفة عرفات 2025

في سياق متصل ، يبحث الكثير عن  موعد وقفة عرفات 2025 وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، خصوصًا مع كون الإجازة المرتقبة واحدة من أطول العطلات الرسمية المنتظرة في عام 2025، حيث تمتد لخمسة أيام كاملة.

موعد عيد الأضحى فلكيًا 2025

ووفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446 ستوافق يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 الموافق 29 من شهر ذي القعدة.
 

وأوضحت الحسابات أن الهلال الجديد سيبقى ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، بينما سيظهر في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة عقب غروب الشمس في يوم الرؤية، مع تسجيل مدد بقاء الهلال في باقي المحافظات المصرية تتراوح بين 40 إلى 49 دقيقة.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

من المتوقع  بناءً على الحسابات الفلكية السابقة، أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليها مباشرة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وإذ كان ذو القعدة كاملا 30 يوما وفقا للرؤية الشرعية، فسيكون وقفة عرفات يوم الجمعة 6 يونيو ، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 7 يونيو 2025.

وهذا الموعد يعتبر تقديريًا بحسب الحسابات الفلكية، على أن يتم تأكيده رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة عقب الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة.

أطول إجازة رسمية في 2025

ومن المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى رسميًا يوم الخميس 5 يونيو 2025 الذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، أي لمدة 5 أيام متتالية، ما يجعلها من أطول الإجازات الرسمية خلال العام.

وتُعد هذه العطلة فرصة ذهبية للعديد من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لقضاء وقت مع العائلة أو السفر، خصوصًا مع تزامنها مع بداية فصل الصيف، حيث يفضل الكثيرون استغلالها لقضاء عطلة قصيرة في أماكن سياحية داخلية أو خارجية.

الإعلان الرسمي خلال أيام

رغم أن الحسابات الفلكية حددت الموعد المتوقع لبداية شهر ذو الحجة، إلا أن الإعلان الرسمي عن مواعيد إجازة عيد الأضحى سيكون عقب استطلاع الهلال، حيث ستقوم الحكومة بالإعلان عن تفاصيل العطلة وعدد أيامها الرسمية للموظفين في الدولة وموظفي القطاع الخاص أيضًا.

وفي بعض الدول الخليجية والعربية، تشير التقديرات إلى أن إجازة عيد الأضحى قد تمتد لأسبوع كامل، خاصة في القطاع الحكومي، إذ تعد هذه المناسبة الدينية إحدى أهم العطلات الرسمية في العالم الإسلامي.

الإجازات المتبقية في 2025 

تعتبر الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 فرصة مهمة للمواطنين للاستفادة من أيام راحة مدفوعة الأجر، وتشمل الإجازات الوطنية والدينية التي تمنح لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، ومن بين الإجازات التي تبقت في هذا العام:

عيد شم النسيم: والذي سيكون يوم الإثنين 21 أبريل 2025، وهو من الأعياد التقليدية في مصر التي يتم الاحتفال بها في بداية فصل الربيع.

عيد تحرير سيناء: ستوافق إجازته يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهو يوم مهم في تاريخ مصر حيث يتم الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

عيد العمال: سيوافق يوم الخميس 1 مايو 2025، وهو يوم عالمي يتم الاحتفال به تكريماً للعمال وحقوقهم.

عيد الأضحى: ستبدأ إجازته يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الإثنين 9 يونيو 2025، وهي مناسبة دينية هامة.

رأس السنة الهجرية: ستكون الإجازة يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو اليوم الذي يبدأ فيه العام الهجري الجديد.

ذكرى ثورة 30 يونيو: ستكون الإجازة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وهو يوم يتذكر فيه المصريون ثورة 30 يونيو.

ثورة 23 يوليو: سيكون يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 هو يوم الإجازة، حيث يتم الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952.

المولد النبوي الشريف: سيتم الاحتفال به يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

حرب أكتوبر: ستكون إجازة انتصارات حرب أكتوبر في يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

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