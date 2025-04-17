موعد الإجازات الرسمية القادمة في مصر تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، مع قرب حلول عيد شم النسيم الذي يوافق الاثنين 21 أبريل، وبعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار رسمي بموعد 3 إجازات رسميّة، هي عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، في حين يتساءل كثيرون عن يوم الأحد المقبل إذا كان إجازة رسمية أم لا؟ باعتباره سيوافق يوم عيد القيامة المجيد لدى المواطنين المسيحيين.

هل عيد القيامة إجازة رسمية

عيد القيامة المجيد 2025 سيوافق يوم الأحد المقبل 20 أبريل، وهو أبرز الأعياد في التقويم المسيحي ويأتي عقب الانتهاء من فترة الصوم الكبير الذي يستمر 55 يومًا.

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وعلى الرغم من ذلك فإن عيد القيامة لا يُعد من الإجازات الرسمية العامة المعتمدة في جدول العطلات الرسمية في مصر.

موعد الإجازات الرسمية القادمة

سيحصل الموظفون العاملون في القطاع الحكومي، وأيضًا القطاع الخاص، على 5 أيام عطلة خلال خلال الأيام المقبلة، وهي:

الجمعة الموافق 18 أبريل - عطلة أسبوعية

السبت الموافق 19 أبريل - عطلة أسبوعية في أغلب الهيئات والمصالح الحكومية

الاثنين الموافق 21 أبريل - موعد إجازة شم النسيم

الخميس الموافق 24 أبريل - موعد إجازة عيد تحرير سيناء

الجمعة الموافق 25 أبريل - عطلة أسبوعية

السبت الموافق 26 أبريل – عطلة أسبوعية في أغلب الهيئات والمصالح الحكومية

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

موعد إجازة شم النسيم 2025

بحسب بيان كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار رسمي بأن يكون يوم الاثنين المقبل21 أبريل، إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم مدفوعة الأجر كاملًا، للعاملين في المصالح والمؤسسات والوزارات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

إجازة عيد تحرير سيناء

كما أصدر مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات السابق ذكرها أعلاه، بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باحتساب يوم الخميس الموافق الأول من شهر مايو المقبل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في تلك الجهات المشار إليها، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

في السطور التالية نستعرض الإجازات الرسميّة 2025 في مصر المتبقية خلال 2025، وموعد أول إجازة رسمية مقبلة:

يوم الاثنين - 21 أبريل: عيد شم النسيم

يوم الجمعة - 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

يوم الخميس - 1 مايو: عيد العمال

يوم الخميس - 5 يونيو: إجازة يوم وقفة عرفات

يوم الجمعة - 6 يونيو: عيد الأضحى المبارك

يوم السبت - 7 يونيو: عيد الأضحى المبارك

يوم الخميس - 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

يوم الاثنين - 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

يوم الأربعاء - 23 يوليو: عيد الثورة

يوم الخميس - 4 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف

يوم الاثنين - 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة