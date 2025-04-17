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الإشراف العام
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5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رشا عوني

ينتظر الجميع إجازة شم النسيم المقررة يوم الأثنين 21 أبريل، حيث أعلن رئيس الوزراء قرار رسمي بـ موعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال .

ويستاءل البعض هل يوم الأحد إجازة رسمي؟ باعتباره يوم عيد القيامة عند المسيحين ، وهو ما يشغل بال الكثير حاليا بشأن موعد الإجازة الرسمية خلال الأسبوع المقبل وكم يوم سيكون إجازة في اسبوع شم النسيم . 

هل يوم الأحد عيد القيامة إجازة رسمي؟ 

يوافق عيد القيامة المجيد 2025 يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل؛ وهو من أبرز الأعياد في التقويم المسيحي، حيث يجسد قيامة السيد المسيح بعد صلبه، ويأتي بعد انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر 55 يومًا.

ورغم ذلك إلا أن عيد القيامة المجيد ليس من الإجازات الرسمية العامة المعتمدة في جدول عطلات الدولة الرسمية 2025 . 

موعد شم النسيم 2025 

أعلن رئيس الوزراء قرارا رسيماً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل


وخلال الأيام المقبلة ، يحظى الموظفون العاملون في الحكومة وكذلك القطاع الخاص على 4 أيام عطلة خلال الأسبوع المقبل ، وهي : 

  • الجمعة 18 أبريل - عطلة أسبوعية 
  • السبت 19 أبريل - عطلة أسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية
  • الأثنين 21 أبريل - موعد إجازة شم النسيم 
  • الخميس 24 أبريل - موعد إجازة عيد تحرير سيناء 
  • الجمعة 25 أبريل - عطلة أسبوعية 
استعد لقضاء عطلتك| قرارات رسمية بشأن إجازات أبريل ومايو 2025
موعد شم النسيم 2025

إجازة عيد تحرير سيناء

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 إجازة عيد العمال

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

الإجازات الرسمية في مصر 2025 كاملة

وخلال السطور التالية نستعرض معكم الإجازات الرسمية 2025 في مصر ، واول اجازة رسمية مقبلة خلال أيام قليلة ..

  • 21 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم.
  • 25 أبريل (الجمع): عيد تحرير سيناء.
  • 1 مايو (الخميس): عيد العمال.
  • 5 يونيو (الخميس): إجازة يوم وقفة عرفات.
  • 6 يونيو (الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
  • 7 يونيو (السبت): عيد الأضحى المبارك.
  • 26 يونيو (الخميس): رأس السنة الهجرية.
  • 30 يونيو (الإثنين): ثورة 30 يونيو.
  • 23 يوليو (الأربعاء): عيد الثورة.
  • 4 سبتمبر (الخميس): عيد المولد النبوي الشريف.
  • 6 أكتوبر (الإثنين): عيد القوات المسلحة
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