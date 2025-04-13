6 أيام إجازة لموظفي الحكومة حتى نهاية أبريل

بشرى سارة للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد قرار رئيس الوزراء بإعلان أيام الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل الجاري، ليصبح لموظفي الحكومة النصيب الأكبر من الإجازات .

6 أيام إجازة للموظفين في أبريل

وبحسب القرار الرسمي الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بشأن إجازة شم النسيم وإجازة عيد تحرير سيناء والإعلان عنهما رسمياً، فبذلك يصبح هناك 6 أيام إجازة للموظفين خلال شهر أبريل الجاري، تنقسم ما بين يومان إجازة رسمية وهما شم النسيم وعيد تحرير سيناء، ومنها 3 أيام عطلات أسبوعية طبيعية وهي الجمعة والسبت.

أيام الإجازات للموظفين في شهر أبريل :

1- الجمعة 18 أبريل - عطلة أسبوعية للموظفين

2- السبت 19 أبريل - عطلة أسبوعية للموظفين

3- الأثنين 21 أبريل - إجازة شم النسيم 2025

4- الخميس 24 أبريل - إجازة عيد تحرير سيناء 2025

5- الجمعة 25 أبريل - عطلة أسبوعية للموظفين

6- السبت 26 أبريل - عطلة أسبوعية للموظفين

إجازة شم النسيم 2025

أعلن رئيس الوزراء قرارا رسيماً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

اجازة شم النسيم

إجازة عيد تحرير سيناء

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

اجازات 2025 كاملة

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