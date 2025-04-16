موعد شم النسيم.. تفاصيل الإجازات الرسمية في 2025

تزامنا مع قرب حلول شم النسيم، يزداد اهتمام الموظفين بالبحث عن قائمة الإجازات المتبقية في عام 2025، والتي سبق الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إجازة شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا باعتبار يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم.

الإجازات المتبقية في العام

-يوم الإثنين 21 أبريل تصادف إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

- يوم الجمعة 25 أبريل يتزامن مع إجازة عيد تحرير سيناء

-يوم الخميس 1 مايو يصادف إجازة عيد العمال

-يوم الجمعة 6 يونيو تأتي وقفة عرفات

-يوم السبت 7 يونيو يصادف إجازة عيد الأضحى

- يوم الجمعة 27 يونيو يزامن إجازة رأس السنة الهجرية

-يوم الإثنين 30 يونيو يصادف إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

- يوم الأربعاء 23 يوليو يزامن إجازة ثورة 23 يوليو

-يوم السبت 6 سبتمبر تأتي إجازة المولد النبوي

- يوم الإثنين 6 أكتوبر يصادف إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973