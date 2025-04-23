300 مليون يورو.. عرض سعودي ضخم لضم نجم برشلونة

كشف تقرير صحفي، عن تحرك سعودي للتعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن صناع القرار في الرياضة السعودية تلقوا ضربتين قاسيتين، الأولى كانت نهاية قصة محمد صلاح بعد طول انتظار، إذ مدد النجم المصري البالغ من العمر 32 عامًا عقده أخيرًا مع ليفربول حتى عام 2027.

وأضافت أن الضربة الثانية هي اقتراب فينيسيوس من تمديد عقده مع ريال مدريد.

300 مليون يورو لضم رافينيا

وتابعت أن الدوري السعودي يستهدف ضم رافينيا حتى عام 2029، براتب سنوي 50 مليون يورو ليصبح إجمالي الصفقة 300 مليون يورو (100 مليون لبرشلونة و200 مليون يورو رواتب اللاعب).

وأوضحت أن برشلونة قد يكون منفتحًا على بيع رافينيا في الميركاتو الصيفي المقبل.

كانت تقارير صحفية، أكدت صباح اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد سيعلن عن تمديد عقد فينيسيوس في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن العروض السعوددية لن تؤثر على مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد.