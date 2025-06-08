يحظى موعد استئناف عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الأضحى، باهتمام كبير من جانب كثير من المواطنين الراغبين في استخراج مستندات الأحوال المدنية من السجل المدني وتجديد البطاقات والأوراق الثبوتية والفيش الجنائي وشهادات الوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي وما إلى ذلك.

موعد استئناف عمل السجل المدني بعد عيد الأضحى

وتستأنف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العمل في مكاتب السجل المدني جميعها على مستوى الجمهورية، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي امتدت من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات)، وحتى يوم الاثنين 9 يونيو، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية للقطاع الحكومي.

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موعد استئناف عمل السجل المدني بعد عيد الأضحى

مواعيد عمل السجل المدني

شملت عطلة عيد الأضحى هذا العام أربعة أيام متصلة، إلى جانب يومي العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت)، لتصبح واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2025، ما استدعى رفع درجة الجاهزية استعدادًا لاستقبال العملاء عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.

فروع السجل المدني المسائية

ستُفتح أبواب مكاتب السجل المدني بجميع المحافظات بدءًا من يوم الثلاثاء خلال الفترة الصباحية المعتادة من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى 2:00 ظهرًا، على أن تستأنف بعض المكاتب التي تعمل بنظام المدّتين، خدماتها خلال الفترة المسائية الممتدة حتى الساعة 9:00 أو 10:00 مساءً، وأبرزها:

مكتب السجل المدني بـالعباسية (القاهرة)

مكتب الدقي (الجيزة)

مكتب السجل المدني داخل مول سيتي ستارز (مدينة نصر)

عدد من المكاتب النموذجية داخل المراكز التكنولوجية والمولات التجارية

مواعيد عمل السجل المدني

وستعمل هذه الفروع بكامل طاقتها لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وإنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات اليومية، خاصة تلك المتعلقة باستخراج بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد والوفاة، قسائم الزواج والطلاق، وقيد العائلات.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى التوجه إلى المكاتب في فترات مبكرة، خاصة خلال أول يومين بعد العطلة، لتجنب الزحام، مع التزام قواعد الانتظار وتنظيم الدور. كما أشارت إلى إمكانية استخدام الخدمات الرقمية والمكاتب الذكية التي تم افتتاحها مؤخرًا لتقليل الضغط على الفروع التقليدية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

مواعيد الحكومة بعد العيد

وشددت مصلحة الأحوال المدنية على أهمية متابعة الإرشادات المعلنة بكل فرع، والالتزام الكامل بتعليمات موظفي التنظيم والمرور داخل المكاتب، بما يضمن سلاسة في تقديم الخدمات من دون تعطيل.

وأكدت مصادر أنه تمت جميع التجهيزات الفنية اللازمة على مدار الأسبوع الماضي، لضمان استئناف العمل دون أعطال، خصوصًا في المكاتب الكبرى التي تشهد كثافة يومية عالية، كما تم رفع درجة الاستعداد في غرف المتابعة الفنية والدعم الفني للأنظمة الإلكترونية.

خدمات السجل المدني 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أقرب فرع أو مواعيد العمل المحددة من خلال الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الداخلية، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.