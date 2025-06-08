تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 4 سفن ومغادرة 5 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم، الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8074 طنًا شملت 3156 طن يوريا، و4918 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفا و256 طنا شملت 15 ألفا و226 طن قمح و7324 طن ذرة و706 أطنان حديد.

وأكدت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 418 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة بلغ 316 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3052 حاوية مكافئة.

وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 81 ألفا و738 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17 ألفا و91 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5325 طن قمح متجهين لصوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 160 حركة.