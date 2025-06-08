اقبال جماهيري على الأندية ومراكز الشباب بالغربية خلال أيام العيد

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية استقبال المترددين على الأندية ومراكز الشباب التابعة لها فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بالبرامج الترفيهية والرياضية المتنوعة والتى تقام من خلال تنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" وتتضمن برامج ترفيهية متكاملة تشمل ألعاب ترفيهية للأطفال، وتنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال وأسرهم في أجواء من البهجة والسرور.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية وبتوجيهات اللواء حسين حنفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

دعم الشباب والرياضة بالغربية

وأكد اللواء حسين حنفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية على فتح المنشآت الشبابية والرياضية التابعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال المترددين لقضاء إجازة العيد

ومشاركة أهالينا فرحة عيد الأضحى المبارك وتقديم أنشطة ترفيهية متميزة داخل مراكز الشباب الواقعة في القرى والمدن.

وكيل الشباب يدعم خدمه مجتمعية

كما اكد على تنفيذ إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية تساعد فى دعم التماسك المجتمعي، وتعزيز الترابط الأسري داخل المدن و القرى واقامة بيئة مناسبة للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب، بما يضمن إدخال البهجة على المواطنين، خاصة الأطفال.

تشكيل غرفة عمليات

جدير بالذكر انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات وتطبيق معايير الأمن والسلامة، مع توفير أنشطة رياضية وترفيهية وألعاب للاطفال تعزيزًا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.