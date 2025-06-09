بعد عيد الأضحى.. ديتوكس للتخلص من السموم والدهون بالجسم

يبحث الكثير من الأشخاص بعد العيد، عن طرق لتنظيف الجسم من الدهون والسموم.

إليك حمية غذائية لمدة 3 أيام تهدف إلى تنظيف الجسم (ديتوكس) بعد عيد الأضحى، خاصة بعد الإفراط في تناول اللحوم، الحلويات، والمأكولات الدسمة.

هذه الحمية ليست قاسية، بل تركز على التوازن، الهضم، والتخلص من الانتفاخ والسموم:



اليوم 1: التخفيف التدريجي وإعادة التوازن

الإفطار:

كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة + ملعقة صغيرة عسل.

شوفان بالماء أو حليب نباتي مع شرائح موز أو تفاح.

كوب شاي أخضر أو نعناع.



سناك (بعد 3 ساعات):

حفنة لوز نيء أو جوز + كوب ماء.



الغداء:

شوربة خضار خفيفة (بدون كريمة أو دهون).

طبق كبير من السلطة الخضراء (خس، خيار، جرجير، رمان، زيت زيتون، ليمون).

قطعة صغيرة من صدر دجاج مشوي أو حمص مهروس.

سناك:

عصير طبيعي (كرفس + تفاح + خيار) أو كوب زبادي خالي الدسم.

العشاء:

خضار مشوية (كوسا، جزر، بروكلي).

بطاطا حلوة مشوية أو 1 توست أسمر مع أفوكادو.

اليوم 2: دعم الهضم والتخلص من الانتفاخ

الإفطار:

ماء دافئ + شرائح زنجبيل طازج.

توست أسمر مع ملعقة صغيرة زبدة فول سوداني طبيعية + شرائح موز.



سناك:

تفاحة أو كمثرى.



الغداء:

أرز بني أو كينوا.

خضار مطهوة على البخار.

سلطة بصل أخضر، بقدونس، طماطم، وليمون.



سناك:

شاي نعناع أو زنجبيل + حفنة من التمر (3 تمرات فقط).



العشاء:

شوربة عدس خفيفة.

سلطة خضراء بدون ملح.

اليوم 3: تطهير خفيف ودعم الكبد الإفطار:

كوب ماء دافئ + ملعقة صغيرة خل تفاح عضوي (اختياري).

سموذي أخضر: (سبانخ + موز + خيار + ليمون + ماء)

سناك:

جزر أو خيار مقطع.

الغداء:

سلطة فاصوليا حمراء أو عدس.

توست أسمر أو كوب صغير من الشوفان