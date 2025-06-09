توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال بحدائق أسوان احتفالا بالعيد

قام العاملين بإدارة الحدائق العامة بمحافظة أسوان بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً لتكليفات محافظ أسوان بهدف إضفاء الأجواء الإحتفاليه والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد .

وتواكب مع ذلك قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى من أى أضرار.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة استقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها .

الحدائق والمتنزهات

وقام اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان بتفقد أعمال وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرفع المخلفات بالأحياء المختلفة ، ومن بينها حى المحمودية ، والذى شهد رفع 250 طن من كميات القمامة وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة إلى المدفن المحكوم ، وقد لاقت هذه الجهود إشادة وتفاعل من المواطنين .

وفى نفس السياق، يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودهم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة ، مع تفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بشكل مستمر لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة أمام المواطن الأسوانى والزائرين لزهرة الجنوب .

ويأتى ذلك فى ظل جهود مكثفة يتم تنفيذها على مدار اليوم بمختلف المراكز والمدن لتحويل تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات أولاً بأول بكافة الأحياء والمناطق السكنية .