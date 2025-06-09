إنتر ميلان يُعيّن الروماني كيفو مدربًا له

عيّن إنتر ميلان، يوم الاثنين، الروماني كريستيان كيفو مدربًا له بعقد لمدة عامين، خلفًا لسيموني إنزاجي الذي غادر منصبه عقب خسارة الفريق الإيطالي 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.



لعب مدافع إنتر السابق كيفو، الذي ترك بارما بعد أقل من أربعة أشهر من توليه المسؤولية، كمدافع مع الفريق لمدة سبع سنوات، وكان جزءًا من فريق جوزيه مورينيو الفائز بالثلاثية عام 2010.



وقال إنتر في بيان: "في فبراير 2025، أتيحت لكريستيان أول فرصة له لتدريب فريق كبير مع بارما... قاد بارما إلى بر الأمان، حيث حصد الفريق 16 نقطة من 13 مباراة تحت قيادته".



يبدأ كريستيان كيفو الآن الفصل الثالث من مسيرته مع النيراتزوري. وهو يفعل ذلك متمسكًا بالقيم التي لطالما أرشدته: التفاني والتضحية والعمل الدؤوب.

مشوار إنتر ميلان



يبدأ الإنتر مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي في 17 يونيو في لوس أنجلوس.



انضم إنزاجي، الذي غادر النادي الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات كمدرب، إلى نادي الهلال السعودي.