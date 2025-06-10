إيناس جوهر: العيد الحقيقي هو إسعاد الآخرين.. والرئيس يقدم نموذجًا إنسانيًا رائعًا

أكدت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر أن المعنى الحقيقي للعيد لا يكمن في الملابس الجديدة أو العيدية، بل في إسعاد الآخرين والاهتمام بمن حولنا، مشيدة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على قضاء العيد مع الأطفال من ذوي الهمم، واصفة هذه المبادرة بأنها "لمسة إنسانية جميلة تعكس مدى التقدير لتلك الفئة المهمة من المجتمع".

وقالت جوهر في تصريحات لها على شاشة إكسترا نيوز ، إن أكثر ما أسعدها هذا العيد هو شعورها بأن رسالتها الإعلامية وصلت للناس، مضيفة: "أول يوم عيد على الهوا حسّيت إن صوتي وصّل للناس، وإن في تفاعل حقيقي من المستمعين، وده شيء بيسعدني جدًا".

وأوضحت أن بداياتها المهنية تزامنت مع زياراتها للجبهة في الأعياد من أجل الترفيه عن الجنود، وقالت: "كنت بروح الجبهة وقت العيد، وكان الجنود مستنيين صوتي، وكان دايمًا فيه ترحيب كبير بوجودي لأن صباح الخير من إيناس جوهر كانت جزءًا من يومهم".

وأضافت: "صوتي كان مألوفًا مش بس للجنود، لكن كمان لسائقي التاكسي وعموم الناس اللي كانوا بيسمعوا الراديو كل صباح، وده بيحملني مسؤولية كبيرة تجاه تنوع جمهور الإذاعة".

وأكدت جوهر أن سر النجاح الإعلامي يكمن في تبسيط المعلومة وتقديمها بروح خفيفة تلامس عقل وقلب المستمع في آنٍ واحد، قائلة: "مش لازم نقدم درس جامد في العلوم أو الشعر، لكن نوصل الفكرة في لقطة خفيفة ومؤثرة. كنا بنحط فقرة تضحك، وبعدها أغنية لطيفة، وفي النص معلومة ثقافية كأنها بونبوناية خفيفة للمستمع".

وأضافت: "النجاح الحقيقي مش في التعالي على الناس، ولا في استعراض العلم، لكن في توصيل المعلومة ببساطة واحترام. إحنا مش أكبر من اللي بيسمعنا، إحنا زَيهم، ولما نوصل لهم بحب وتواضع، هم بيستقبلونا بنفس المحبة".