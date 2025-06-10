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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه عاجل من الصحة للحجاج العائدين من آداء الفريضة

عودة الحجيج
عودة الحجيج
عبدالصمد ماهر

تتابع وزارة الصحة والسكان ، من خلال منافذ الحجر الصحي في الموانيء المختلفة استقبال ضيوف الرحمن بعد اداء فريضة الحج . 

 وتستمر وزارة الصحة والسكان من تقديم النصائح الهامة للحجيج العائدين من الأراضي المقدسة ، للحفاظ علي صحتهم ومتابعة حالتهم الصحية . 

تعليمات يجب الالتزام بها عند العودة من الحج

1. عدم مخالطة أفراد المجتمع في أماكن تجمعاتهم خصوصا عند الشعور بأعراض الزكام والإنفلونزا ونزلات البرد 
2. تجنب مخالطة المرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية مثل: كبار السن والأطفال والحوامل 
3. الراحة والغذاء المتوازن 
4. ضرورة النوم الجيد والكافي 
 

وناشدت وزارة الصحة والسكان الحجيج ، عند وجود أعراض طارئة أو استمرار أعراض التعب لفترة طويلة

 وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 35 ألفاً و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية في الأراضي السعودية، حيث شملت هذه الخدمات 32 ألفاً و922 زيارة لعيادات مكة المكرمة، و2,942 زيارة لعيادات المدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وصحة الحجاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 360 حالة مرضية إلى المستشفيات السعودية، حيث تم حجز 133 حالة للعلاج، وخرج 102 منهم بعد تحسن حالتهم الصحية، كما أُجريت 19 عملية جراحية و41 تدخلاً طبيًا، إلى جانب التنسيق لإجراء 6 جلسات غسيل كلوي وجلسة علاج كيماوي، دون تسجيل أي مضاعفات.

‎من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس البعثة الطبية، خلو جميع الحجاج المصريين من الأمراض المعدية، مشيدًا بمستوى التعاون المتميز مع المستشفيات والسلطات الصحية السعودية. 

1,491 ندوة توعوية صحية

وأضاف أن فرق البعثة قامت بالمرور الدوري على عيادات فنادق إقامة الحجاج في مكة والمدينة، كما نظمت 1,491 ندوة توعوية صحية حضرها 58 ألفاً و667 حاجًا لتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن غرفة الطوارئ تلقت 450 بلاغًا عبر الخط الساخن، تم التعامل معها بكفاءة وسرعة.‎


 

وزارة الصحة والسكان منافذ الحجر الصحي الموانيء ضيوف الرحمن فريضة الحج الأراضي المقدسة

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