تعليم مناسك الحج ورشة حكي في متحف ملوى

نظم متحف ملوي ورشة حكي لـ مجموعة من الأطفال بالإشتراك مع أحد المركز بالإستعانة بـ واعظ بمنطقة المنيا الأزهرية ،تناول فيها تعليم مناسك الحج وقصة سيدنا ابراهيم والدروس المستفادة من هذه القصة النبوية العظيمة مثل الطاعة والإيمان.

وأوضحت إدارة متحف ملوى ، أنه في ختام اليوم عبر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في هذة الإحتفالية،كأيقونة لإثراء الفكر والوعى الأثري والتعرف على قصص الأنبياء.

متحف ملوي



أفادت إدارة المتحف ، أن هناك الكثير من الفعاليات الثقافية ،التي تستهدف إثراء قيمة الأثر وتاريخ مصر القديم ،وخلق الانتماء للوطن، لافتة إلى أن المتحف صرح تثقيفي.

يذكر أن المتحف يضم بداخله عرض متحفى لـ قرابة 1000قطعة أثرية ،و ٣ قاعات للعرض و مكتبه بحث علمى لخدمة طلاب الآثار ،بالإضافة إلى قاعة المحاضرات التي تساهم فى تنشيط دور المتحف المجتمعي.