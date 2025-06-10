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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. ومفاجأة في قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب على المستوى المحلي.

وتحركت أسعار الذهب في حدود الـ 25 جنيها صعودا وهبوطا خلال تعاملات اليوم .

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-6-2025
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3328 دولار للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3999  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4665 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5331  جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  37.320 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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