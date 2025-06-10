الخارجية الأوكرانية: من المبكر الحديث عن جولة مفاوضات ثالثة مع روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي اليوم الثلاثاء إنه من المستبعد الحديث عن جولة مفاوضات ثالثة مع الجانب الروسي في ظل تعقد اتمام المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين البلدين.

ونجحت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الجانبين التي شملت إطلاق سراح الجنود دون سن 25 عاما، والمرحلة الثانية كانت تتطلب تسليم جثث المقاتلين الأوكرانيين لدى روسيا.

وتستضيف تركيا عملية التفاوض من أجل وقف إطلاق النار، ولو بشكل مؤقت بين الطرفين خلال تبادل الأسرى لكن تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية بين الطرفين عندما بدأت موسكو في الرد بمهاجمة كييف بواسطة صواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنيك عقب الهجوم الأوكراني الكبير على المطارات الروسية، وذلك قبل عقد لقاء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وكانت الدول الوسيطة تأمل في عملية السلام الأوكرانية الروسية من عقد جولة مفاوضات ثالثة لإنهاء الحرب في اتجاه آخر وقالت روسيا إن أوكرانيا هي من ترفض استلام جثث مقاتليها.