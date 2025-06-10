السيدة انتصار السيسي تُعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالًا هاتفيًا بأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي ضحى بحياته فداءً للآخرين، في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وقدّمت سيادتها واجب العزاء والمواساة لأسرة البطل، مؤكدة أن تضحياته النبيلة ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة.

وجاء ذلك عبر منشور عبر الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي: " تواصلت اليوم هاتفيًا مع أسرة البطل/ خالد محمد شوقي،

الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.. وقدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة".