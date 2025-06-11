بتغير كبير في ملامحها.. مي كساب تثير الجدل: الدنيا وردي

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



وظهرت مي كساب بتغير كبير في ملامحها مما أثار تكهنات جمهورها بخضوعها لعملية تجميل وعلقت علي الصورة قائلة:الدنيا وردي وعايشة حياتي و ده الي محتاجاه.

وكانت قد أعلنت الفنانة مي كساب عن بدء تصوير مشاهدها في فيلم جديد بعنوان "آخر رجل في العالم"، بطولة بيومي فؤاد.

وشاركت مي كساب صوره لها من داخل سيارة وهي ترتدي نظارة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «قريبًا»، دون الكشف عن تفاصيل العمل، من المقرر أن تجسد مي شخصية صحفية تدعي «سندس» خلال أحداث العمل، وتمر بالعديد من الأحداث.



وكانت قد شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بلحظة عائلية، حيث نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تغني مقطعًا من أغنيتها الجديدة "إحنا أهو"، والتي طرحتها مؤخرًا بمشاركة زوجها الفنان أوكا.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، الفيديو وظهر برفقتها ابنتها "فريدة" معها، حيث ظهرت بصوتها فقط وهي تردد كلمات الأغنية بجانب والدتها، دون أن تظهر.