وزير المالية الإسرائيلي: أرفض تنفيذ صفقة مع حماس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير المالية الإسرائيلي، قال أرفض إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن العملية العسكرية في قطاع غزة صعبة للغاية.



وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن استهدفنا تقويض حماس من خلال السيطرة على سكان غزة، ويجب تدمير القدرات العسكرية والمدنية لحماس، واتفاق مع وزير الدفاع على ضرورة تقويض قدرات حماس العسكرية وفصلها عن السكان، وأرفض تنفيذ صفقة مع حماس.



وقال مسئولون طبيون إن غارات إسرائيلية تسببت في استشهاد 42 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة منذ فجر اليوم، الأربعاء، معظمهم في موقع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط غزة.

وذكر مسئولون طبيون في مستشفيي الشفاء والقدس أن 25 شخصا على الأقل استشهدوا أثناء اقترابهم من موقع المساعدات بالقرب من مستوطنة نتساريم السابقة، كما أصيب العشرات.

وأضافوا أن عشرة مواطنين آخرين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية أخرى على خان يونس جنوب القطاع.