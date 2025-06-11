الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات النشاط الصيفي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تفقد صاحب النيافة النشاط الصيفي لجميع الفئات العمرية بالكنيسة.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات النشاط الصيفي، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي بانتظام، والاستفادة من كافة الأنشطة والفعاليات المقدمة.

كذلك، شجع راعي الإيبارشيّة خدام الكاتدرائية، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم.