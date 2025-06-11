تامر فرج يهاجم حلقة "الدحيح" بشأن الحضارة المصرية.. إيه السبب ؟

هاجم الفنان تامر فرج، حلقة برنامج "الدحيح"، بشأن الحضارة المصرية القديمة .

وكتب تامر فرج، عبر حسابه على «فيس بوك»: "معنديش مشكلة مع أحمد الغندور ، لكن الشخص اللى بيكتب الحلقة فايحة منه ريحة العيال اللى بتستخف بالحضارة المصرية القديمة لصالح فكرة إحنا عرب ومش عارف ايه".

وأضاف : "أنا مع كل ما يجمع ولا يفرق ويفتت، إحنا بننتمى للثقافة العربية وبننتمي للديانة والمعتقدات الإسلامية وبننتمى للجغرافيا الأفريقية والأسيوية ، وبننتمى للفكر والرقي الفرانكوفوني، وبننتمى للمناخ المتوسطى وبننتمى للقوميه الشرق أوسطية - إحنا بنتجمع مع الناس كلها فيما يجمع ولا يفرق".

وأوضح: "لكن أولا وأخيرا نحن عرقية وحضارة مصرية أولا وأخيرا نحن مصريون أولا وأخيرا انتماءنا مصري مصري مصري".

وختم: "الحقيقة اللى مش عايز يفهمها المتشدقون بالانتماء للعرب وبيقولوا نحن أحفاد الصحابة الكرام عمر وعلي وأبو بكر ، والرسول عليه الصلاة والسلام خدوا التقيلة: العرب أنفسهم هم أحفاد اسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو ابن هاجر المصرية!!!! يبقى اللى عايز ينتمى يبقى ينتمى لمصر وللمصريين".