طقس حار جدًا الخميس.. الأرصاد تعلن وصول الحرارة لـ 44 درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، غدا الخميس، الموافق 12 يونيو 2025.

يسود طقس شديد الحرارة غدا على معظم أنحاء البلاد خلال النهار، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، خاصة في المناطق الساحلية.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خصوصًا على الطرق القريبة من مناطق الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على بعض المناطق، من بينها الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وجنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 36 22

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 36 22

طنطا 35 21

دمياط 31 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 31 21

رفح 30 19

رأس سدر 38 23

نخل 36 12

كاترين 31 11

الطور 35 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 28

الأسكندرية 28 20

العلمين 29 20

مطروح 28 19

السلوم 32 19

سيوة 35 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 35 28

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 38 25

حلايب 33 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 37 21

بني سويف 38 22

المنيا 38 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 23

قنا 42 25

الأقصر 43 26

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 47 33

المدينة 43 30

الرياض 45 28

المنامة 40 30

أبوظبى 43 30

الدوحة 43 31

الكويت 42 28

دمشق 38 21

بيروت 27 24

عمان 33 19

القدس 30 18

غزة 27 22

بغداد 46 29

مسقط 38 34

صنعاء 31 15

الخرطوم 44 31

طرابلس 28 21

تونس 30 19

الجزائر 25 20

الرباط 24 15

نواكشوط 29 21