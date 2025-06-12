قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند.. السلطات تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة
أبو العينين: طارق أبو العينين واعد وملتزم.. وابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة
ترامب يؤكد التزامه بالحل الدبلوماسي لأزمة النووي الإيراني
هجوم إلكتروني واسع النطاق يشل الإنترنت وحركة المرور في إسرائيل
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
مسؤولون يكشفون عن موعد الضربة الإسرائيلية على إيران
الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية
ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش
10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأخف وزنا.. منافس شرس من فيفو يغزو الأسواق

هاتف Vivo X Fold 5
هاتف Vivo X Fold 5

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي قابل للطي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Vivo X Fold 5 والذي يأتي بالعديد من الميزات العصرية ومن المتوقع إطلاقه في 25 يونيو و من المتوقع إطلاقه بجانب سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة 

مواصفات هاتف Vivo X Fold 5

أما عن تصميم الهاتف فتشير الصور الرسمية إلى أنه لن يختلف كثيرًا عن سابقه ومن المتوقع أن يصبح هاتف Vivo X Fold 5 أخف هاتف قابل للطي كبير الحجم حتى الآن، بوزن أقل من 209 جرامات. 

سيتوفر الجهاز بثلاثة ألوان وهي الأخضر ، والأبيض، والفضي مع وحدة كاميرا دائرية من Zeiss. 
وفقًا للتقارير، يتميز هاتف X Fold 5 بشاشة داخلية بقياس 8.03 بوصة وشاشة خارجية بقياس 6.53 بوصة،  كما يتمتع الهاتف بميزات مقاومة كلا من الماء و الغبار.

من المرجح أن يعمل هاتف Vivo X Fold 5 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث

هاتف Vivo X Fold 5

ميزات هاتف  Vivo X Fold 5

أما عن ميزات الشحن فهو سيأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ومن المتوقع أن يدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 30 واط أما عن ميزات التصوير فهو يأتي بكاميرا خلفية، فقد تحتوي على كاميرا ثلاثية: مستشعر رئيسي من سوني IMX921 بدقة 50 ميجابكسل مزود بميزة OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل IMX882 مع تقريب بصري 3x . 

رغم تصميمه النحيف للغاية  حيث يقل سمكه عند طيه عن 5 مم على أحد الجانبين  إلا أن الهاتف يهدف إلى تقديم أداء تصويري فائق الجودة.

من أبرز مميزات هاتف Vivo X Fold 5 توافقه التام مع نظام Apple فهو يدعم X Fold 5 تسجيل الدخول إلى iCloud، وربط سماعات AirPods برسوم متحركة مخصصة وعناصر تحكم داخل الهاتف، 

موعد إطلاق Vivo TWS Air 3 Pro

 سيشهد حدث إطلاق الهاتف أيضًا ظهور سماعات Vivo TWS Air3 Pro، وهي سماعة أذن لاسلكية جديدة من فيفو 

هاتف ذكي هاتف ذكي قابل للطي هاتف Vivo X Fold 5 سماعات الأذن اللاسلكي الشحن السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

جولة وزير النقل

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

حماية المناخ

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

بالصور

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد