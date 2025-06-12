الأخف وزنا.. منافس شرس من فيفو يغزو الأسواق

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي قابل للطي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Vivo X Fold 5 والذي يأتي بالعديد من الميزات العصرية ومن المتوقع إطلاقه في 25 يونيو و من المتوقع إطلاقه بجانب سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة

مواصفات هاتف Vivo X Fold 5

أما عن تصميم الهاتف فتشير الصور الرسمية إلى أنه لن يختلف كثيرًا عن سابقه ومن المتوقع أن يصبح هاتف Vivo X Fold 5 أخف هاتف قابل للطي كبير الحجم حتى الآن، بوزن أقل من 209 جرامات.

سيتوفر الجهاز بثلاثة ألوان وهي الأخضر ، والأبيض، والفضي مع وحدة كاميرا دائرية من Zeiss.

وفقًا للتقارير، يتميز هاتف X Fold 5 بشاشة داخلية بقياس 8.03 بوصة وشاشة خارجية بقياس 6.53 بوصة، كما يتمتع الهاتف بميزات مقاومة كلا من الماء و الغبار.

من المرجح أن يعمل هاتف Vivo X Fold 5 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث

هاتف Vivo X Fold 5

ميزات هاتف Vivo X Fold 5

أما عن ميزات الشحن فهو سيأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ومن المتوقع أن يدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 30 واط أما عن ميزات التصوير فهو يأتي بكاميرا خلفية، فقد تحتوي على كاميرا ثلاثية: مستشعر رئيسي من سوني IMX921 بدقة 50 ميجابكسل مزود بميزة OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل IMX882 مع تقريب بصري 3x .

رغم تصميمه النحيف للغاية حيث يقل سمكه عند طيه عن 5 مم على أحد الجانبين إلا أن الهاتف يهدف إلى تقديم أداء تصويري فائق الجودة.

من أبرز مميزات هاتف Vivo X Fold 5 توافقه التام مع نظام Apple فهو يدعم X Fold 5 تسجيل الدخول إلى iCloud، وربط سماعات AirPods برسوم متحركة مخصصة وعناصر تحكم داخل الهاتف،

موعد إطلاق Vivo TWS Air 3 Pro

سيشهد حدث إطلاق الهاتف أيضًا ظهور سماعات Vivo TWS Air3 Pro، وهي سماعة أذن لاسلكية جديدة من فيفو