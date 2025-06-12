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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد الأجواء موجة حارة جديدة خلال هذه الفترة تستمر معنا حتى الأسبوع المقبل، حيث ازدادت عمليات البحث عن حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة.


 

حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس 12 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارةليلًا وفى الصباح الباكر.

حالة الطقس 


 

حالة الطقس من الخميس للأحد المقبل

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس بدءاً من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل، ويشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.


 

ارتفاع درجات الحرارة لمدة 5 أيام

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال الخمسة أيام المقبلة ليكون الطقس شديد الحرارة، حيث تصل إلى 43 درجة.


 

درجات الحرارة 

درجات الحرارة اليوم
 

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس من الخميس للأحد المقبل ارتفاع درجات الحرارة موجة حارة

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