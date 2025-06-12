وفاة عامل بعد حقنة مضاد حيوي في بولاق الدكرور.. وأسرته تتهم المركز الطبي بالإهمال

شهد أحد المراكز الطبية في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة، بعد وفاة عامل عقب تلقيه حقنة مضاد حيوي، حيث اتهمت أسرته العاملين بالمركز بالتسبب في وفاته نتيجة الإهمال الطبي.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أسرة المتوفى، يفيد بتعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده بالمركز الطبي، وأنه تم حقنه بمضاد حيوي رغم معاناته من حساسية، ما أدى إلى وفاته المفاجئة، وعلى إثر ذلك، اندلعت مشادات بين أفراد الأسرة والعاملين بالمركز.

من جانبهم، حرر مسؤولو المركز الطبي محضرًا ضد عدد من أفراد أسرة المتوفى، متهمين إياهم بالاعتداء على العاملين وتخريب ممتلكات المركز، حيث تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة، في حين باشرت النيابة المختصة التحقيق في الشقين الجنائي والطبي، وتمهيدًا لطلب تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة ومدى وجود شبهة إهمال طبي.