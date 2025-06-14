إعلام إسرائيلي : تجنيد المزيد من قوات الاحتياط في الجيش ونشرها على طول الحدود

أفاد إعلام إسرائيلي، بتجنيد المزيد من قوات الاحتياط في الجيش ونشرها على طول الحدود مع لبنان وسوريا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأكد إعلام إسرائيلي، أنه تم تشديد القيود ومنع الأنشطة التعليمية وأي تجمعات في أماكن العمل حتى مساء اليوم.



واعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.