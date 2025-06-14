إعلام إيراني: استهداف أكثر من 150 موقعًا في إسرائيل بينها قواعد تضم مقاتلات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل استهدفت أكثر من 150 موقعًا عسكريًا واستراتيجيًا، في تصعيد نوعي هو الأوسع من نوعه حتى الآن.

قواعد جوية ومطارات عسكرية ضمن الأهداف

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، فقد شملت الأهداف قواعد جوية إسرائيلية رئيسية، تحتوي على طائرات مقاتلة متقدمة من طراز "F-35"، و"F-16"، و"F-15"، ما يشير إلى محاولة إيرانية لتعطيل أو شلّ القدرات الجوية الإسرائيلية جزئيًا.

تصعيد لافت في المواجهة الإقليمية

تأتي هذه الضربات في إطار تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط توتر متزايد في المنطقة، خاصة بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والهجمات التي طالت مواقع عسكرية وبُنى تحتية حيوية في كلا البلدين.