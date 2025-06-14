برنامج لتأهيل السيدات لتولي المناصب القيادية بالعمل الميداني في المحليات

يطلق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لأول مرة ،برنامجًا تدريبيًا نوعيًا واستراتيجيًا لتأهيل السيدات لتولي المناصب القيادية في العمل الميداني بالمحليات، وليس فقط في الأدوار المكتبية أو الإدارية.

برنامج لتأهيل السيدات للعمل الميدانى

وأوضح مركز سقارة، أن اختبارات برنامج: "تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني"،تعقد يوم الأحد 22 يونيو 2025، لكل السيدات العاملات بالمحليات ،ولكل قائدة مؤهلة وطموحة تسعى إلى القيادة، وصناعة تأثير مباشر في الميدان، وتغيير واقع الإدارة المحلية من موقع التنفيذ لا المتابعة فقط.

شروط الترشح:

- لا يزيد السن على 45 عامًا في 1 يوليو 2025

-حاصلة على مؤهل عالي

-الدرجة الوظيفية لا تقل عن الثالثة (للمعينين الدائمين)

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

-إجادة اللغة الإنجليزية

مميزات البرنامج التدريبى

يتميز البرنامج التدريبي الذى يعقد لأول مرة، بإعداد فعلي لقيادات نسائية ميدانية قادرة على إدارة قرى ومدن وأحياء.

وتدريب متخصص على ملفات الواقع التنفيذي، التفاعل المجتمعي، وقيادة فرق العمل في بيئة المحليات.

ودعم مؤسسي مباشر من وزارة التنمية المحلية ورؤية الدولة في تمكين المرأة.

ومن يرغب في الاشتراك بالبرنامج يتقدم الى إدارة الموارد البشرية التابعة لها للترشح لحضور اختبارات البرنامج.



