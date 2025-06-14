حساب كأس العالم للأندية: مُتعة مُنتظرة من رفاق ليو وتريزيجيه

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وكتبت الصفحو الرسمية:"مُتعة مُنتظرة من رفاق ليو وتريزيجيه".

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي اليوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في المونديال 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، زيزو، ووسام أبو علي.