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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج يزعم تسريب أول امتحانات الثانوية العامة فجر اليوم.. والتعليم تنفي

شاومينج
شاومينج
ياسمين بدوي

زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية فجر اليوم قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

من جانبه نفى مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم كل ما قالته جروبات شاومينج تلى تطبيق تليجرام بشأن تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية فجر اليوم قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن شاومينج لا يملك القدرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025 لانها مؤمنة تأمينا مشدداً بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة 

وحذر المصدر من الانسياق وراء ما ينشر على جروبات شاومينج على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقال المصدر أن شاومينج يحاول خداع الطلاب بمثل هذه الرسائل الكاذبة بهدف النصب عليهم و جمع الاموال منهم مقابل ايهامهم بأكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر أنه لن يتمكن أحد من الوصول إلى امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل توزيعها باللجان ، بفضل الاجراءات التأمينية المشددة المطبقة هذا العام

كما أكد المصدر أن جميع جروبات الغش المشهورة بإسم شاومينج و غيرها مرصودة ومراقبة من فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم و يتم ابلاغ الجهات المعنية عنها أولا بأول لتطبيق القانون على أصحابها و اغلاقها فوراً 

 

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وكانت مديريات التربية والتعليم قد حذرت طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الاتي :

  •  حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية او الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان
  •  تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها او اخفائها

حيث أنه فور حدوث الواقعة او اكتشافها يتم اجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :

  •  إذا صور الطالب الامتحان او طبع او نشر او اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات واجوبتها قبل أو أثناء الامتحان ، سواء وقع الفعل داخل اللجان او خارجها بقصد الغش ، او الاخلال بالنظام العام للامتحان ، سواء شرع او اشترك في ارتكاب هذه الأفعال
  •  الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه او المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء تأدية الامتحان
  • الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
  •  استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه ، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى أو الشروع فيه
  • إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب او الهروب بها
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