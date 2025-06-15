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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل المذاكرة.. احفظه وردده يفتح الله عليك فتوح العارفين

دعاء قبل المذاكرة
دعاء قبل المذاكرة
شيماء جمال

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن دعاء قبل المذاكرة بالتزامن مع بدء طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، ليرددوه ويشرح الله صدورهم ويفتح عليهم فتوح العارفين.

دعاء قبل المذاكرة
وهذا الدعاء هو : اللهم افتح علي حكمتك، وانشر علي رحمتك، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وزدني علما

ودعت الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك للطلاب بأن يذكرهم الله ما نسوا ويعلمهم ما جهلوا قائلة: “اللهم ذكر الطلاب ما نسوا وعلمهم ما جهلوا”.

دعاء للطلاب 
اللَّهُمَّ يا ربَّ العالمين، افتح على الطلاب فُتوحَ العارفين بك، اللَّهُمَّ ربَّ العالمين، نجِّحْ مقصودَهم، اللَّهُمَّ سَلِّ قلوبَهم، اللَّهُمَّ ثبِّت أقدامَهم وأفئدتَهم وعقولَهم، وذَكِّرهم ما نَسُوا من العلم، اللَّهُمَّ يا ربَّ العالمين، سدِّد إجابتَهم، وصلِّ اللَّهُمَّ على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلِّم.


دعاء النجاح لطلبة الثانوية العامة

- «اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

« اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».

- «اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا».

- «اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

دعاء لمن يخاف من الامتحانات

يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ، فبذكر الله تطمئن القلوب.

1. « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

2. « رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

3. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4. « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ».

5.« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء قبل المذاكرة وزارة الأوقاف المصرية طلاب الثانوية العامة دعاء للطلاب دعاء النجاح لطلبة الثانوية العامة دعاء لمن يخاف من الامتحانات

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