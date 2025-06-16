ريهام عياد: اطّلقت من جوزى بعد 16 سنة واتخطبنا من تاني

كشفت الإعلامية ريهام عياد، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصة، مشيرة إلى أنني متزوجه منذ 16 عام.

وأضافت ريهام عياد خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن حلقة "قصر البارون" لما قدمتها صحيت من النوم لقيتها حققت 5 ملايين مشاهدة، وحلقة "سميرة موسى".



تابعت ريهام عياد، قدمت حلقة بعنوان "هل انتصر المصريون فى حرب أكتوبر؟"، وللأسف الناس أخذت العنوان فقط وقالوا عليا أنى بدعم الكيان، ودى كانت بالنسبة ليا كبوة عشتها مع والدى.

وكشفت ريهام عياد، عن حياتها الشخصية قائلة: "انا مجوزة من 16 سنة، وانا أصريت على الطلاق وهو تمسك بيا علشان متطلقش، وهو ضحى وعملى اللى انا عاوزاه واطلقت السنة اللى فاتت 2024، ورحت بعدها لطبيب نفسى، وبعدها هديت واتغيرت وآخر جلسة حضرتها مع الطبيب ذهبت لطليقى علشان بناتى، لكنه قطع علاقته بى".

تابعت، طليقى قال لى انا بقيت وحيد وماليش حد يسأل عليا وبكى وانا بكيت على بكاه، وطلبت منه نتخطب من تانى وبالفعل حصل وكتبنا الكتاب وعزمنا أصحابى وكانت فرحة واتبسطنا كلنا".

أوضحت، استفدت من الطلاق إننا منقدرش نعيش من غير بعض، وفضلنا فترة كبيرة حاسين إننا عرسان جداد ونسافر لوحدنا بدون البنات وأخدنا شهر عسل علشان ننسى كل اللى فات".