اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية خلية التهريب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التهريب"، والمقيدة برقم 259 لسنة 2025 جنايات الجيزة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان، التي تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما نسب إلى بعض المتهمين تمويل أنشطة إرهابية، والمشاركة في تهريب أشخاص خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، أو تطلب استكمال إجراءات القضية بحسب ما تراه الهيئة القضائية مناسبًا.