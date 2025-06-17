حمو النيل عند الأطفال.. كيف تحمين صغيرك من حرارة الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تبدأ بشرة الأطفال في إظهار علامات الانزعاج، ومن أبرز هذه المشكلات الجلدية الشائعة "حمو النيل"، الذي يظهر على شكل طفح جلدي أحمر مصحوب بحكة في أماكن التعرق مثل الرقبة وتحت الإبطين والظهر.

ورغم أن الأمر لا يُعد خطيرًا في أغلب الحالات، إلا أن الإهمال في التعامل معه قد يسبب التهابات جلدية أو عدوى بكتيرية. لذا، نقدم لكِ خطوات بسيطة وآمنة للتعامل مع حمو النيل وحماية بشرة طفلك:

خطوات فعالة للتخفيف من حمو النيل:

تهوية الجسم وتخفيف الملابس

احرصي على ارتداء الطفل ملابس قطنية ناعمة، وابتعدي عن الأقمشة الصناعية التي تزيد من حرارة الجلد وتحبس العرق.

الاستحمام بالماء الفاتر

حمّمي طفلك بماء فاتر يوميًا لتنظيف البشرة بلطف، ويفضل استخدام صابون طبي خالٍ من العطور. ويمكنك إضافة القليل من النشا إلى ماء الاستحمام لتهدئة الالتهاب.

تجفيف الجسم جيدًا

بعد الحمام، جففي بشرة الطفل بمنشفة قطنية بطريقة التربيت، وليس الفرك، خاصة في طيات الجلد.

استخدام بودرة النشا أو كريمات مهدئة

يمكن استخدام النشا أو كريمات تحتوي على أكسيد الزنك لتهدئة الجلد وتقليل الاحمرار، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام أي منتج.

الابتعاد عن الأماكن الحارة

اجعلي الطفل في مكان جيد التهوية، واستخدمي مروحة أو تكييف بدرجة معتدلة لتقليل التعرق.

متى تزورين الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 أيام، أو ظهرت علامات عدوى مثل إفرازات صفراء، أو كان الطفل يعاني من حمى، يجب التوجه للطبيب فورًا.

العناية اليومية ببشرة الطفل هي خط الدفاع الأول ضد حمو النيل. فكل لمسة رقيقة منكِ تحميه من الإزعاج وتمنحه راحة في أيام الصيف الحارة.