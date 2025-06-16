محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الزائرين خلال إجازة الصيف

شدد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة أعداد الزائرين لمدن المحافظة، موجّهًا برفع كفاءة الشوارع والميادين، والتأكد من جاهزية الفنادق والمناطق السياحية، بما يليق بالمكانة العالمية لمحافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع رؤساء المدن، وبحضور السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملفات الخدمات والتنمية.

واكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات لائقة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، النظافة، الإسكان، والمرافق العامة.

كما ناقش الاجتماع سير العمل بالمشروعات الجارية في مختلف المدن، وأبرز التحديات التي تواجه رؤساء المدن في تنفيذ خطط التطوير، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة شكاوى المواطنين بصورة يومية، والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى المعيشة لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل تحسين الأداء الإداري والخدمي وتفعيل دور مراكز خدمة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات والمباني غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزيرة التنمية المحلية، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة واجب وطني لا تهاون فيه.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية على الجهود المبذولة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن رضا المواطن هو الهدف لكل الجهود التنموية.