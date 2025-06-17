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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة للحياة الأخرى .. متحف شرم الشيخ يطلق أولى برامجه الصيفية

متحف شرم الشيخ يطلق أولى برامجه الصيفية
متحف شرم الشيخ يطلق أولى برامجه الصيفية
محمد الاسكندرانى

أطلق متحف شرم الشيخ ، أولى فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي الذي ينظمه متحف شرم الشيخ تحت عنوان “رحلة إلى الحياة الأخرى: تصميم نموذج مقبرة حية من الحضارة المصرية القديمة”مستوحاة من سيناريو العرض الخاص بالمتحف.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن اليوم الأول للبرنامج الصيفي ،شهد استقبال المشاركين وتوزيع “جوازات سفر الرحلة” المصممة خصيصًا لمتابعة مسار الأنشطة على مدار البرنامج، حيث تم تعريف الأطفال بمفهوم البرنامج وأهدافه بطريقة مبسطة وجذابة، مع التعرف على فنون العمارة في مصر القديمة وتطور تصاميم المقابر واختلافها عبر العصور.

متحف شرم الشيخ 

 

أفادت إدارة المتحف ، أنه تضمن أنشطة تعليمية ممتعة، منها تعلم وكتابة كلمات باللغة الهيروغليفية، بالإضافة إلى تطبيق عملي قام فيه الأطفال بطباعة صور مستوحاة من جدران المقابر على نموذج من ألواح الجبس، وسط أجواء من البهجة والتفاؤل.

وقد أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في البرنامج، مشيدين بالأسلوب التفاعلي الذي يجمع بين التعلم والترفيه، ويعزز من ارتباط الأطفال بتراثهم الثقافي.

أشارت إلى أن يستكمل البرنامج أنشطته على مدار الأسابيع القادمة، من خلال مجموعة من الورش الفنية والتفاعلية المستوحاة من عناصر الحضارة المصرية القديمة، بإشراف فريق العمل بالمتحف.

ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

يتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.
 

متحف شرم الشيخ شرم الشيخ متحف شرم مصر جنوب سيناء

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